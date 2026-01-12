Haberler

Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan kadroda yer almadı.

Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fethiyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan yer almadı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu da belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan kafilede yer almadı.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina." - İSTANBUL

