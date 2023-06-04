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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesiyle şampiyonluk kutlamaları başladı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesiyle şampiyonluk kutlamaları başladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyetinin sevincini yaşayan taraftarlara Fenerbahçeliler de katıldı.

Spor Toto Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyetinin sevincini yaşayan taraftarlara Fenerbahçeliler de katıldı.

Spor Toto Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyon olan Galatasaray, ligin son derbisinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yle karşılaştı ve sahasında 3-0'lık skorla galip geldi. Hem şampiyon olan hem de Fenerbahçe'ye karşı galibiyet kazanan Galatasaray taraftarları çifte mutluluk yaşadı. Galatasaray taraftarları Ankara'nın Polatlı ilçesinde derbi maçının son düdüğüyle birlikte galibiyet sevincini yaşamak için sokaklara çıktı. Takımlarının bayraklarını sallayan ve hep bir ağızdan şampiyonluk tezahüratları yapan Galatasaray taraftarlarına Fenerbahçeliler de eşlik etti. Bayrak ve meşaleler ile kutlama yapan Galatasaray taraftarlarına Fenerbahçelilerin katılmasıyla birlikte ortaya futbol adına renkli görüntüler çıktı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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