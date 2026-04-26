Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyeti sonrası Ardahan'da büyük coşku

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında aldığı 3-0'lık net galibiyet sonrası, Ardahan'da taraftarlar sokaklara döküldü.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Ardahan'da sokaklar adeta bayram yerine döndü. Karşılaşmanın ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Ardahan genelinde de kutlamalar başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, araç konvoyları oluşturarak marşlar söyledi, meşaleler yaktı.

Şehrin ortasında renkli görüntüler ortaya çıkarken, güvenlik güçleri de tüm olumsuzluklara karşı önlem aldı. - ARDAHAN

