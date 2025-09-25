Galatasaray'ın eski yıldızı iki kaleye de attı! 10 gollü inanılmaz maç

Belçika Pro Lig'in 8. haftasında Club Brugge ile Westerlo arasında oynanan karşılaşma adeta gol yağmuruna sahne oldu. Nefes kesen mücadele 5-5 beraberlikle sonuçlandı.

EMİN BAYRAM MAÇA DAMGA VURDU

Galatasaray'ın eski yıldızı Emin Bayram ters bir vuruşla kendi kalesine gol atınca Brugge 5-4 öne geçti. Ancak maçın son sözü yine Emin Bayram'dan geldi. Milli futbolcu bu kez rakip fileleri havalandırdı ve mücadele 5-5'lik unutulmaz skorla sona erdi

SONRAKİ HAFTA PROGRAMI

Alınan beraberlikle iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Ligin bir sonraki haftasında Club Brugge, Standard Liege deplasmanına çıkacak. Westerlo ise Union Saint-Gilloise'a konuk olacak.