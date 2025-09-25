Galatasaray'ın eski yıldızı iki kaleye de attı! 10 gollü inanılmaz maç
Belçika Pro Lig'in 8. haftasında Club Brugge ile Westerlo arasında oynanan karşılaşma, gol yağmuruna sahne oldu. Galatasaray'ın eski yıldızı Emin Bayram, kendi kalesine ve rakip kaleye gol atarak maçın 5-5 berabere tamamlanmasında büyük rol oynadı. Maçın sonunda her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.
EMİN BAYRAM MAÇA DAMGA VURDU
Galatasaray'ın eski yıldızı Emin Bayram ters bir vuruşla kendi kalesine gol atınca Brugge 5-4 öne geçti. Ancak maçın son sözü yine Emin Bayram'dan geldi. Milli futbolcu bu kez rakip fileleri havalandırdı ve mücadele 5-5'lik unutulmaz skorla sona erdi
SONRAKİ HAFTA PROGRAMI
Alınan beraberlikle iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Ligin bir sonraki haftasında Club Brugge, Standard Liege deplasmanına çıkacak. Westerlo ise Union Saint-Gilloise'a konuk olacak.