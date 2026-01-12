Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'tan Gremio'ya transfer oldu. Gremio, 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

BONSERVİS BEDELİ 6.2 MİLYON EURO İDDİASI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Panathinaikos, Tete'nin satışından 6.2 milyon euro bonservis geliri elde etti. Bu transferle birlikte Tete, altyapısından yetiştiği Gremio'ya 7 yıl sonra geri dönmüş oldu.

GALATASARAY'DAN PANATHINAIKOS'A GİTMİŞTİ

Tete, 2023-24 sezonunda Galatasaray forması giymiş, ardından 5 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle Panathinaikos'a transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu kariyerinde Shakhtar Donetsk, Lyon ve Leicester City'de de görev yaptı.

BU SEZON 27 MAÇTA 9 SKOR KATKISI

Tete, bu sezon Panathinaikos'ta 27 maçta 2 gol ve 7 asist üreterek takımına skor katkısı verdi.