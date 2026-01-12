Haberler

Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü

Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın eski futbolcusu Tete, kariyerine başladığı yer olan Gremio'ya geri döndü. Son olarak Panathinaikos'ta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, kulüp tarafından duyurulan transferi sonrası Gremio ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Tete'nin satışından 6.2 milyon euro bonservis geliri elde edildi. Tete, bu sezon 27 maçta 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

  • Tete, Panathinaikos'tan Gremio'ya transfer oldu ve Gremio ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Panathinaikos, Tete'nin satışından 6.2 milyon euro bonservis geliri elde etti.
  • Tete, bu sezon Panathinaikos'ta 27 maçta 2 gol ve 7 asist yaptı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'tan Gremio'ya transfer oldu. Gremio, 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

BONSERVİS BEDELİ 6.2 MİLYON EURO İDDİASI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Panathinaikos, Tete'nin satışından 6.2 milyon euro bonservis geliri elde etti. Bu transferle birlikte Tete, altyapısından yetiştiği Gremio'ya 7 yıl sonra geri dönmüş oldu.

Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü

GALATASARAY'DAN PANATHINAIKOS'A GİTMİŞTİ

Tete, 2023-24 sezonunda Galatasaray forması giymiş, ardından 5 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle Panathinaikos'a transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu kariyerinde Shakhtar Donetsk, Lyon ve Leicester City'de de görev yaptı.

BU SEZON 27 MAÇTA 9 SKOR KATKISI

Tete, bu sezon Panathinaikos'ta 27 maçta 2 gol ve 7 asist üreterek takımına skor katkısı verdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

İç savaşa sürüklenen İran'da herkesin telefonuna bu mesaj geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı

Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Netanyahu'dan bakanlarına ses getirecek İran talimatı

Netanyahu'dan İran talimatı! Bakanlarını açık açık uyardı
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu

Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
2. Lig ekibi parasızlıktan maça çıkamadı

Parasızlıktan maça çıkamadılar