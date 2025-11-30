Haberler

Galatasaray'ın eski yıldızı Chedjou'dan derbi tahmini: Fenerbahçe'nin avantajı var

Eski Galatasaraylı Aurelien Chedjou, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Chedjou, zor bir derbi olacağını, Fenerbahçe'nin avantaja sahip olduğunu belirtti ancak yine de Galatasaray'ın kazanmasını umduğunu ifade etti.

  • Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbide iki takım arasında bir puan farkı bulunuyor.
  • Fenerbahçe'nin galibiyet serisi nedeniyle küçük bir avantajı olduğu belirtiliyor.
  • Leroy Sane ve Mario Lemina'nın takımın dengesini yukarı çeken isimler olduğu ifade ediliyor.

2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

''FENERBAHÇE'NİN AVANTAJI VAR''

Zor bir derbi olacağını ancak Fenerbahçe'nin avantaja sahip olduğunu belirten Chedjou, "Her zamanki gibi yüksek bir atmosferde geçecek. İki takım arasında yalnızca bir puan var. Fenerbahçe, galibiyet serisi yakaladı ve Galatasaray da lider. Her iki takım için de çok zor geçecek. Fenerbahçe'nin form durumu nedeniyle küçük bir avantajı var ama yine de Galatasaray'ın kazanmasını umuyorum." dedi.

''TAKIMI YUKARI ÇEKİYORLAR''

Leroy Sane ve Mario Lemina'nın takımı yukarıya çektiğinden bahseden Chedjou, "Fenerbahçe, Galatasaray'ın ezeli rakibi. Eksik oyuncuların olması fazladan bir motivasyon yaratmaz. Derbinin atmosferi, şehrin bu maç için nefesini tutması bile başlı başına yeterlidir. Bu maçta Leroy Sane veya Mario Lemina'nın öne çıkabileceğini düşünüyorum. Bu iki oyuncu, takımın dengesini yukarı çeken isimler." ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE'DEKİ ATMOSFER BENZERSİZ''

Türkiye'de atmosfer için de yorum yapan Kamerunlu isim, "Türkiye'deki atmosfer gerçekten benzersiz. Fransa ile arada büyük bir fark var. Derbiler, özellikle Kadıköy'de oynanan maçlar, kariyerimde oynaması en zor maçlardandı. Bu atmosfer, beni her zaman motive etti. Kadıköy'de kayıp düşüp, penaltıya neden olduğum bir pozisyon vardı ama genel performansımdan memnunum. Böyle bir atmosferde oynama şansı bulduğum için kendimi şanslı görüyorum." sözlerini sarf etti.

Kaynak: Haberler.Com / Cemre Yıldız - Spor
