Galatasaray'ın eski yıldızı Boğaz'dan çıktı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alexandru Cicaldau, sosyal medya hesabından İstanbul Boğaz'ında çektiği bir fotoğrafı paylaştı ve "Günaydın ikinci evim" notunu düştü. Bu paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarların da ilgisini çekti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın eski futbolcusu Alexandru Cicaldau, sosyal medya hesabında Boğaziçi'nde yüzerken çektiği kareyi paylaştı.

"GÜNAYDIN İKİNCİ EVİM"

Rumen orta saha, denize girerken çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı ve fotoğrafın altına "Günaydın ikinci evim" notunu düştü. Boğaz manzaralı paylaşımıyla İstanbul sevgisini bir kez daha gösteren Cicaldau'nun bu mesajı, sarı-kırmızılı taraftarların da ilgisini çekti.

GALATASARAY KARİYERİ

Rumen futbolcu 24 Temmuz 2021'de Galatasaray'a transfer olmuş, 27 Ağustos 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Ittihad Kalba'ya kiralanmıştı. Ardından 31 Temmuz 2023'te Konyaspor'a kiralanan Cicaldau için 9 Eylül 2024'te Galatasaray,'dan ayrılarak Universitatea Craiova'ya transfer olmuştu.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıoğuz:

bir elin yağda bir elin balda size göre ne var milyonlarca akılsız fanatikler ellerini çeksin takımlardan hepiniz dilenirsiniz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
