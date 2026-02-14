Haberler

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, İngiliz devinin başına geçti

Güncelleme:
Premier Lig ekibi Tottenham, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.

  • Igor Tudor, Tottenham ile sezon sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.
  • Igor Tudor, geçmişte Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırdı.
  • Tottenham, Thomas Frank ile yollarını ayırdıktan sonra Igor Tudor'u takımın başına getirdi.

Geride bıraktığımız dönemlerde Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

TOTTENHAM, TUDOR'U AÇIKLADI

Premier Lig'de kötü günler geçiren Tottenham, Thomas Frank ile yollarını ayırmasının ardından Igor Tudor'u takımın başına getirdi. İngiliz ekibi, 47 yaşındaki Hırvat teknik adam Igor Tudor ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşme imzaladı.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Tottenham ile sözleşme imzalamasının ardından ilk açıklamalarını yapan Tudor,"Bu önemli anda bu tarihi kulübe katılmak benim için büyük bir onurdur. Bana verilen bu sorumluluğun farkındayım ve odak noktam net: performansımıza tutarlılık getirmek ve her maçta inançla mücadele etmek." dedi.

''KADRODA BÜYÜK BİR KALİTE VAR''

Sözlerine devam eden Tudor, "Bu kadroda büyük bir kalite var ve benim görevim bu kadroyu organize etmek, enerji getirmek ve sonuçlarımızı hızla iyileştirmek." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
