Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

Galatasaray Kulübü, eski milli futbolcularından Gökmen Özdenak'ın vefat ettiğini duyurdu. 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı giyen Özdenak, kulüp tarihine birçok başarıyla imza attı.

Galatasaray Kulübü, eski milli futbolcularından Gökmen Özdenak'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, " Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı divan kurulu üyesi Gökmen Özdenak'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadesi kullanıldı.

Özdenak'ın uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giydiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Henüz 20 yaşındayken Galatasaray'da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası'na golleriyle önemli katkı verdi. Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak'ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak, Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçti. 1976'da Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
