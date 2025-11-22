Haberler

Galatasaray'ın Eren Elmalı'nın cezasına yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı

Galatasaray'ın Eren Elmalı'nın cezasına yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'dan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) bahis oynadığı gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı için Tahkim Kurulu'na yapılan savunmanın detaylarına ulaşıldı.

  • Galatasaray Kulübü, Eren Elmalı'nın 45 gün hak mahrumiyeti cezasının iptal edilmesini talep etti.
  • Galatasaray Kulübü, adil yargılama için tüm yasal bahis şirketlerinden listelerin alınması ve şeffaf şekilde paylaşılması gerektiğini savunuyor.
  • Galatasaray Kulübü, bir kişiye ceza verilebilmesi için savcılıktan resmi onay alınması gerektiğini belirtti.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, bahis soruşturmasını Spor Toto Teşkilatı'ndan gelen bilgiler üzerinden yürütüyor. Teşkilat, Türkiye'deki yasal bahis şirketlerinden bilgi talep etti.

İki şirket bahis oynayanlarla ilgili bilgi verirken, bir şirketten kısmi bilgi geldi. Bir şirketten ise aktif olmadığı için bilgi talebi olmadı. Galatasaray Kulübü hukukçuları, bahis oynadığı gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı için Tahkim Kurulu'na yapılan savunmada bu duruma dikkat çekti.

"ADİL YARGILAMA İÇİN TÜM ŞİRKETLERDEN LİSTE ALINMALI"

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, TFF Hukuk Müşavirliği'nin Disiplin Kurulu'na yaptığı sevklerin, soruşturmada yaşanan liste kargaşası sebebiyle adil yargılamanın karşılığını ifade etmediğini düşünüyor. Galatasaray Kulübü, "Bütün yasal bahis şirketlerinden listeler alınmalı, şeffaf şekilde paylaşılmalı" görüşünü savunuyor.

"LİSTELER GELENE KADAR CEZALAR KALDIRILMALI"

Hukukçular, şeffaf paylaşımın adalete olan güveni artıracağını vurgularken, "45 günlük cezaların bütün yasal bahis sitelerinden gelen listeler ortaya konana kadar kaldırılması doğru olacaktır" tezi doğrultusunda Eren Elmalı'nın cezasının iptal edilmesini talep etti. Listelerin manipüle edilme ihtimaline karşılık Galatasaray Kulübü, bir kişiye PFDK'nın ceza verilebilmesi için savcılıktan resmi onay alınması gerektiğinin de altını çizdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımgtjqcpvq9:

komedi ya cezaya ne gerek var lig zamanı :D ligler bitsin agustosta 45 gun cezayi versinler

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko Seko:

Bu ülke normal degil artik normal olmayan şeyleri dogal karşılıyoruz bu ülkede en büyük iki bahis şirketi birisi demiörenin, digeride sadettin saranın bunların şirketibden bahis yapmazsan yasadışı bahisten ceza alırsın vergi veren kumar şirketlerinde haram kazanırsan sorun yok eee ozaman nerede kaldı müslümanlık satma ve üstelik eren elmali 18 yaşında bahis oynamış bir kez birakmiş adam çocukken bunu yapiyor linş ediliyor 60 yaşında fetöden kandirildik diyenler ulkenin kaderi ile oynuyor şaka mı

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTansu:

Finansal özgürlüğün neden bu kadar önemli olduğunu vurgulayan anlar işte böyle anlardır. Yıllar önce Nelson FY'nin stratejisini ve becerilerini keşfettim ve bir şans vermeye karar verdim. Yatırım yaptım ve 357.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Şimdi, hayat zorlaştığında ihtiyaç sahiplerine destek olabiliyorum. Geleceğinizin kontrolünü elinize almaya hazırsanız, Telegram'da "Nildatrading" adresinden Nelson ile iletişime geçin ve hemen başlayın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Market çalışanı, yaşlı amcayla böyle dans etti

Yaşlı adam da ne olduğunu anlamadı! Marketteki garip anlar kamerada
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralı sürücünün ilk sözü herkesi şaşırttı

Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralının ilk sözü herkesi şaşırttı
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.