Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızından Devrim Özkan'a ilan-ı aşk: Seni seviyorum küçük maymun

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ünlü oyuncu Devrim Özkan'a çiçek yolladı. İkili ilişkilerini resmi olarak açıklamasa da çiçeklerle birlikte yollanan kartın üzerinde, "Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray taraftarının sevgilisi dünyaca ünlü futbolcu Lucas Torreira, güzel oyuncu Devrim Özkan'a çiçek yolladı. Uruguaylı yıldızın çiçeklerle beraber yolladığı kartta ilan-ı aşk ettiği görüldü.

"SEN BENİM HAYATIMIN AŞKISIN"

Devrim Özkan, Lucas Torreira'nın yolladığı çiçek ve kartı sosyal medya hesabından paylaştı. Kartta, "Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın." ifadeleri yer aldı.

"HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ"

Daha önce Lucas Torreira ile Miami'de görüntülenen Devrim Özkan, "Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Her şey göründüğü gibi" diyerek cevap vermişti.

Devrim Özkan'ın paylaşımı