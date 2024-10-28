Galatasaray'ın yıldızından taraftarı yıkan haber
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta Kaan Ayhan, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, kart sınırında olduğu için takımının Samsunspor ile oynayacağı maça katılamayacak.
Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kaan Ayhan, Beşiktaş derbisinin 36. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
SAMSUNSPOR MAÇINDA YOK
Dev karşılaşmanın 36. dakikasında Semih Kılıçsoy'a faul yapan Kaan Ayhan, hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Kart sınırında o lan Kaan Ayhan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı mücadelede cezalı duruma düştü.