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Galatasaray'ın yıldızından taraftarı yıkan haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı yıkan haber
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Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta Kaan Ayhan, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, kart sınırında olduğu için takımının Samsunspor ile oynayacağı maça katılamayacak.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kaan Ayhan, Beşiktaş derbisinin 36. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

SAMSUNSPOR MAÇINDA YOK

Dev karşılaşmanın 36. dakikasında Semih Kılıçsoy'a faul yapan Kaan Ayhan, hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Kart sınırında o lan Kaan Ayhan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı mücadelede cezalı duruma düştü.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Arda Kardeşler Semih Kılıçsoy Galatasaray Kaan Ayhan Samsunspor Beşiktaş Futbol Spor

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