Galatasaray'ın Barış Alper planı tuttu

Galatasaray'ın sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen 35 milyon euroluk teklifi reddettiği Barış Alper Yılmaz, performansıyla değerini yükseltti. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çeken milli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün yeni bonservis beklentisini 50 milyon euroya çıkardı. Avrupa kulüpleri, özellikle Juventus ve Napoli, Yılmaz'ı yakından takip ediyor. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam edecek.

Galatasaray'ın sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen yüksek tekliflere rağmen takımda tuttuğu Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı yönetimi haklı çıkardı. Milli futbolcu son dönemdeki formuyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

35 MİLYON EURO'LUK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Sezon başında Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan'dan 35 milyon euro seviyesinde bir transfer teklifi geldi. Ancak Galatasaray yönetimi milli futbolcunun takım için önemini göz önünde bulundurarak bu teklifi kabul etmedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEĞERİNİ ARTIRDI

Barış Alper Yılmaz, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çekti. Galatasaray'ın hücum hattında önemli rol oynayan milli futbolcu, bu performansıyla piyasa değerini de yükseltti.

YENİ BONSERVİS BEDELİ 50 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper Yılmaz için yeni bonservis beklentisini 50 milyon euro olarak belirledi. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi ise 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

OSIMHEN'İ TAKİP EDİYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 gol ve 14 asist üreten Barış Alper Yılmaz, takımın en skorer oyuncusu olan Victor Osimhen'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Başta Juventus ve Napoli olmak üzere birçok Avrupa kulübünün milli futbolcuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Alper Kızıltepe
