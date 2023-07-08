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Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu açıklandı

Spor Haberleri

Galatasaray, 8-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da yapacağı sezon öncesi kampının kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Kisvarda FC, FK Austria Wien ve SK Sturm Graz ile üç hazırlık maçı oynayacak. Kadroda bazı önemli isimler yer almazken, sakatlığına rağmen Lucas Torreira da kampa dahil edildi.

Galatasaray, 8-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da yapacağı sezon öncesi kampının kadrosunu açıklandı.Galatasaray'ın kamp kadrosunda, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Atalay Babacan, Oğulcan Çağlayan, Eren Aydın, Emirhan Kayar, Süleyman Luş ve Ali Yeşilyurt yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Lucas Torreira Galatasaray Sturm Graz Avusturya Spor Haberler

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