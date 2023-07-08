Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu açıklandı

Galatasaray, 8-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da yapacağı sezon öncesi kampının kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Kisvarda FC, FK Austria Wien ve SK Sturm Graz ile üç hazırlık maçı oynayacak. Kadroda bazı önemli isimler yer almazken, sakatlığına rağmen Lucas Torreira da kampa dahil edildi.