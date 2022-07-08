Galatasaray'ın Avusturya kampı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Avusturya'da hazırlıklarına devam etti.

Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki Therme Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcular, iki grup halinde kuvvet çalışması yaptı.

Futbolcuların bir bölümü aletlerle kondisyon çalışması gerçekleştirirken, diğer grup ise zamana karşı koşular yaptı. Özellikle koşu çalışması sırasında bazı futbolcuların oldukça zorlandığı görüldü.

Kaleciler ise antrenör Fadıl Koşutan yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Yorgunluklarını Müslüm Gürses'in dinleyerek attılar

Galatasaraylı futbolcular, yoğun tempoda geçen antrenmanda yorgunluklarını Müslüm Gürses'in "Unutamadım" parçasını dinleyerek attı.

Futbolcular son bölümde buzlu suya girerek antrenmanı tamamlarken, bu sırada Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt yanında taşıdığı seyyar hoparlörden yabancı parçalar çaldı.

Patrick van Aanholt, Türk oyuncuların isteği üzerine Müslüm Gürses'in "Unutamadım" parçasını açarken, bazı futbolcular da parçaya eşlik etti.

Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

Kadroda 34 futbolcu bulunuyor

Galatasaray'ın Avusturya kampında 34 futbolcu yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Fernando Muslera, Okan Kocuk, Jankat Yılmaz, Batuhan Şen, Berk Balaban, Patrick van Aanholt, Omar Elabdellaoui, Victor Nelson, Kazımcan Karataş, Oğulcan Çağlayan, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Metehan Baltacı, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Yunus Akgün, Özgür Baran, Beknaz Almazbekov, Emirhan Kayar, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu, Eren Aydın, Mbaye Diagne, Mustafa Muhammed, Bafetimbi Gomis

İlk hazırlık maçı yarın

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, TSİ 20.30'da Avusturya ekibi Sturm Graz ile Merkur Arena'da karşı karşıya gelecek.