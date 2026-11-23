Galatasaray'ın Aston Villa maçı öncesi Rams Park'ta zemin çalışmaları sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında yarın saat 20.45'te sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Rams Park zeminindeki çalışmalar milli ara boyunca sürerken zeminin büyük ölçüde düzeldiği görüldü ve stat zemini maç öncesi havadan görüntülendi.
GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Aston Villa'yı konuk edeceği karşılaşma öncesinde Rams Park zeminindeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında yarın saat 20.45'te sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, stadyum zeminindeki problem nedeniyle Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor'u, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk etmişti. Milli ara itibariyle Rams Park'taki çalışmalar aralıksız şekilde devam ederken, zeminin büyük ölçüde düzeldiği görüldü. Yarın oynanacak mücadele öncesinde Rams Park'ın zemini havadan görüntülendi.