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Galatasaray'ın Antalyaspor Maçı Kadrosu Belli Oldu

Galatasaray'ın Antalyaspor Maçı Kadrosu Belli Oldu
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalyaspor ile oynayacağı maç için kamp kadrosunu açıkladı. Kerem Demirbay, Yusuf Demir ve Elias Jelert kadroda yer almadı. Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ise kadroya dahil edildi.

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda Kerem Demirbay, Yusuf Demir ve Elias Jelert yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray'ın, Antalyaspor maçı kamp kadrosunda Kerem Demirbay, Yusuf Demir ve Elias Jelert yer almadı. Bu hafta takımla çalışmalara başlayan Victor Osimhen ile milli takımda sakatlanan Barış Alper Yılmaz kadroya alındı.

Sarı-kırmızılıların Antalyaspor müsabakasının kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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