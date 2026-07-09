Galatasaray'ın 26'ncı şampiyonluğu Antalya'da kutlandı, Souness çimlere bayrak dikti

ANTALYA Galatasaraylılar Derneği'nin 26'ncı Şampiyonluk Balosu yapıldı. Şampiyonluğun kutlandığı gecede Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Graeme Souness, sarı-kırmızılı bayrağı çim alana dikti.

Antalya Galatasaraylılar Derneği'nin 26'ncı Şampiyonluk Balosu bir otelde gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Spotif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Aygün, Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu ve taraftarlar tarafından 'Ulubatlı Souness' olarak anılan Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Graeme Souness da organizasyona katıldı.

Galatasaray genel kurul üyeleri ve dernek üyelerinin de yoğun ilgi gösterdikleri baloda, katılımcılar 26'ncı şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirdi. Şeyma Abdüsselamoğlu, Mezdeke Grubu ve The Cotton Club'ın da renk kattığı gecenin finalinde sahneye çıkan Ömür Gedik, Galatasaray marşlarına da yer verdiği repertuarıyla taraftarları coşturdu.

Dernek Başkanı Dr. Gökmen Güzel, Ömür Gedik'e sarı-kırmızı pelerin ve Victor Osimhen'in maskesini hediye etti. Galatasaray görselleriyle hazırlanmış dron gösterisiyle gökyüzü sarı kırmızıya boyanırken, Graeme Souness tarafından ise sarı-kırmızı bayrak çim alana dikildi. Souness daha sonra bayrağı imzalayıp Tolga Kilit'e hediye etti. Uğurcan Çakır'ın imzalı formasını dernek üyesi Mehmet Çoban aldı. Dernek Başkanı Güzel, Galatasaray'ın 27'ncı şampiyonluğu bu yıl kazanarak, ilk kez 5 yıl üst üste şampiyon olacağını ve yeni bir tarihi başarıya daha imza atacağına inandığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı