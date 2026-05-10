Galatasaray'ın 26. Şampiyonluğu Kütahya'da coşkuyla kutlandı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu Kütahya'da büyük coşkuyla kutlandı.

Antalya maçının bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Atatürk Bulvarı ve Zafer Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde meşaleler, bayraklar ve flamalar taşıyan taraftarlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı.

Kutlamalar sırasında çok sayıda araçtan oluşan konvoylar oluşturulurken, kent merkezinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Taraftarlar sık sık takımlarına destek sloganları atarken, bazı vatandaşlar da kutlamalara araçlarının kornalarıyla eşlik etti.

Galatasaray taraftarları yaptıkları açıklamalarda, takımlarının sezon boyunca ortaya koyduğu performansla şampiyonluğu hak ettiğini belirterek futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Şampiyonluk kutlamaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. - KÜTAHYA

