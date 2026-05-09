Kilis'te Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı / Görüntü eklendi
Galatasaray, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Kilis'te büyük bir sevinçle kutlandı. Sarı-kırmızı bayraklar ile sokaklara dökülen taraftarlar araçlarıyla coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.
Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluğu için kentte ellerine sarı-kırmızı bayrakları alan Kilisliler, sokaklarda kutlama yaptı. Araçlarına ve motosikletlerine binen taraftarlar uzun araç kuyrukları oluşturarak sevinç yaşadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı