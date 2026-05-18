Galatasaray'ın şampiyonluğunu dağdan dev sarı-kırmızı bayrak bırakarak kutladılar

Batman'ın Gercüş ilçesinde Galatasaray taraftarları, 26. şampiyonluğu 30 metre uzunluğundaki dev sarı-kırmızı bayrağı dağın zirvesine asarak ve havai fişek gösterisiyle kutladı.

İlçe merkezinde dalgalandıracak büyüklükte yer bulunamayan 30 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki dev Galatasaray bayrağı, dağın zirvesine asıldı. Sarı-kırmızılı bayrak dron ile havadan görüntülenirken, kutlamalar gece yapılan havai fişek şöleniyle taçlandı. Gündüz saatlerinde insan zinciriyle dağın zirvesine çıkarılan dev bayrak, Gercüş semalarında dalgalanırken, coşku gece de devam etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, dev bayrağın asıldığı zirvede havai fişek attı.

Kutlamalara ilişkin açıklamada bulunan Süleyman Öner, bu kutlamanın ilçede artık bir gelenek haline geldiğini söyledi. Öner, "2025-2026 yılını hayırlısıyla tamamladık. Üst üste 4. sene, toplamda ise 26. kez şampiyonluğumuzu ilan ettik ve bunun büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi artık gelenekselleşmiş olan bayrağımızı yine buraya getirdik; burası Bayrak Tepesi. Aslında buranın adı eskiden Bayrak Tepe değildi; bayrağı her sene buraya astığımızdan dolayı buranın adı artık Bayrak Tepe oldu. Bunu niye buraya asıyoruz? Çünkü bayrağımız çok büyük, ilçede yer olmadığından dolayı buraya getiriyoruz" dedi.

Öner, "Buradan Galatasaray'ımızın aktif üyelerinden Dinçer Azaphan abimize sesleniyoruz. Kendisinden bu sefer bizim için özel, kulübümüzün armasını taşıyan dev bir bayrak hediye etmesini istiyoruz. İnşallah bu konuşmamızı ve röportajımızı görür, sesimizi duyar ve bizimle iletişime geçer" diye konuştu. - BATMAN

