Galatasaray'ın 25. Şampiyonluk Kutlaması Antalya'da Coşkuyla Gerçekleşti

Galatasaray'ın 25. Şampiyonluk Kutlaması Antalya'da Coşkuyla Gerçekleşti
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Antalya Galatasaraylılar Derneği'nin düzenlediği 25. şampiyonluk kutlamasında, dronlarla takımın logosu ve 5 yıldızı gökyüzünde yansıtıldı. Kutlamalar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla gerçekleşti.

ANTALYA Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen 25'inci şampiyonluk kutlamısında, dronlarla gökyüzünde takımın logosu ve 5 yıldızı oluşturuldu.

Aksu turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen kutlama programına; Galatarasay Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Yöneticisi Abdullah Kavukçu ve Muzaffer Aygün, Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, eski milli futbolcu Ümit Karan, Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gökmen Güzel, dernek üyeleri ve taraftar katıldı. 25. Şampiyonluk Balosu'na, genel kurul ve dernek üyeleri yoğun katılım gösterdi. Kutlamalarda taraftar, Osimhen'in takımda kalması yönündeki ısrarını dile getirdi. Başkan Özbek, Avrupa'da başarı ve 26'ncı şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Dernek başkanı Gökmen Güzel de 4 sene üst üste şampiyonluk hedeflediklerini söyledi. Şeyma Abdüsselamoğlu ve Mezdeke grubunun sahne aldığı organizasyonda Candy Club on Broadway, performansıyla katılımcıları coşturdu. Etkinlikte Victor Osimhen'in imzalı formasını, açık artırmada Galarasaray Genel Kurul Üyesi Savaş Eskigulek aldı. Gecenin finalinde sahne alan Ömür Gedik'e, Osimhen'in pelerini ve maskesi hediye edildi.

Galatasaray SK Rams Park'taki şampiyonluk kutlamaları sırasında gerçekleştirilen dron gösterisinin benzeri, Antalya'da da yapıldı. Dron gösterisinde Galatasaray logosu ve 5 yıldız gökyüzüne yansıtıldı. Kutlamalara katılanlar şampiyonluk ve Türkiye kupası fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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