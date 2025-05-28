Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Dronelar ile Kutlandı

Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Dronelar ile Kutlandı
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Galatasaray, 25'inci şampiyonluğunu kutlamak için düzenlenen etkinlikte dronelar kullanılarak görsel şölen oluşturuldu. 500 drone ile havada Galatasaray amblemi, Sloganlar ve görseller sergilendi.

GALATASARAY'ın 25'inci şampiyonluğu, sarı-kırmızılı camiada kutlanmaya devam ediyor.

Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğunu kazanarak 5'inci yıldızı takan Galatasaray'da kutlamalar sürüyor. Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından organize edilen şampiyonluk kutlamasına, dronelarla oluşturulan görseller damga vurdu. Gecenin sonuna yaklaşılırken 500 drone havalandı.

Dronelarla Galatasaray'ın 5'inci yıldızı takmasına dikkat çekilirken, daha sonra gökyüzünde Galatasaray amblemi oluşturuldu. 'Mayıslar bizimdir', İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray', 'İyiler sonunda mutlaka kazanır' yazıları gökyüzünde yerini aldı. Ayrıca Okan Buruk için '5 yıldızın altında Real One' yazılı görselin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın 'Büyük geliyoruz' şeklinde yaptığı açıklamaya da atıfta bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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