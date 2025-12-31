Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'da ara transfer döneminde ayrılıklar da gündemin ilk sıralarında yer aldı. Berkan Kutlu'nun Konyaspor'a imza atmaya yakın olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılıların 6 milyon euro bedelle kadroya kattığı Yusuf Demir için de Amedspor'un devreye girdiği ve görüşmelere başladığı öne sürüldü.

GALATASARAY'DA İLK AYRILIK BERKAN KUTLU OLABİLİR

Galatasaray'da ara transfer döneminin ilk vedasının Berkan Kutlu ile yaşanması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun Konyaspor ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu ifade edildi.

6 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI, YUSUF DEMİR DE YOLCU

Sarı-kırmızılıların 2022 Ocak ayında 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in de takımdan ayrılacağı iddia edildi. Haberlere göre Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki futbolcunun kontratını feshetmeye hazırlanıyor.

AMEDSPOR GÖRÜŞMELERE BAŞLADI, KOCAELİSPOR DA DEVREDE

Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Amedspor'un, Yusuf Demir'in menajeriyle görüşmelere başladığı öne sürüldü. Öte yandan Kocaelispor'un da 22 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunduğu belirtildi.

GALATASARAY KARİYERİNDE 25 MAÇTA 4 SKOR KATKISI

Yusuf Demir, Galatasaray formasıyla 25 karşılaşmada süre alırken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncunun piyasa değerinin 1.5 milyon euro seviyesinde gösterildiği, Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğu aktarıldı.