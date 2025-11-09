Haberler

Galatasaray'ın 19 Maçlık Yenilmezlik Serisi Kocaelispor Mağlubiyetiyle Sona Erdi

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'a 1-0 mağlup olarak 19 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşamasına neden oldu.

Kocaelispor mağlubiyetiyle Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'a konuk olurken, mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Süper Lig'de bu maç öncesinde geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş'a yenilen Cimbom, derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta da evinde mücadele ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, üst üste 2 müsabakada 5 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
