Galatasaray'ın 16 maçlık serisi Şampiyonlar Ligi'nde sona erdi

GALATASARAY, Uefa Şampiyonlar Ligi 'nin ilk haftasında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt 'a 5-1 yenildi. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, 16 maç sonra kaybetmiş oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.

Maçın ilk bölümlerini iyi oynayan Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle öne geçse de ilk devreyi 3-1 geride tamamladı. İkinci yarıda Galatasaray topla oynasa da istediği pozisyonları üretmekte zorlandı ve Alman ekibi karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı. 16 maç sonra kaybeden Galatasaray, bu sonuçla Uefa Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı.

YENİLMEZLİK SERİSİ ALMANYA'DA SON BULDU

Uefa Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 16 maç sonra yenilgi yüzü gördü. Geçtiğimiz sezon 11 Nisan 2025 tarihinde Samsunspor'a karşı alınan 2-0'lık galibiyetle seriye başlayan sarı-kırmızılar, sonrasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Özbelsan Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u 2-0, Zecorner Kayserispor'u 3-0, Göztepe'yi 2-0 ve RAMS Başakşehir FK'yı 2-0 yenmişti. Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Tümosan Konyaspor'u 5-1 ve Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray; yeni sezonda da Gaziantep FK'yı 3-0, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u 3-1 ve ikas Eyüpspor'u 2-0'la geçmişti. Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olan sarı-kırmızılılar, sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, yenilmezlik serisi de sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, Eintracht Frankfurt maçından önce ise son olarak geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında mağlup olmuştu.

AVRUPA'DA 10 MAÇTIR DEPLASMANDA GALİP GELEMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Son dış saha zaferini 2023-24 sezonunda Manchester United'ı mağlup ederek elde eden Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından deplasmanda 3 Uefa Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçını da kaybeden sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde ise 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

SON AVRUPA ZAFERİ TOTTENHAM'A KARŞI

Sarı-kırmızılar, Eintracht Frankfurt maçıyla Avrupa'da çıktığı son 7 maçtan da galibiyet alamamış oldu. Son Avrupa galibiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 18 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray, son 18 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sadece 1 kez galip geldi. Sarı-kırmızılılar, grup aşamalarında çıktığı 18 mücadelede 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Galatasaray'ın gruplarda aldığı son galibiyet ise 2023-2024 sezonunda oynanan Manchester United mücadelesiydi.

4 YIL SONRA KALESİNDE 5 GOL GÖRDÜ

Sarı-kırmızılı ekip, Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle Avrupa'da yaklaşık 4 yıl sonra kalesinde bir maçta 5 gol yemiş oldu. Galatasaray, son olarak 21 Temmuz 2021'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda deplasmanda Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 mağlup olmuştu.

YUNUS AKGÜN, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Yunus Akgün, kariyerindeki ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol attı. Eintracht Frankfurt karşılaşmasına ilk 11'de kaptan olarak çıkan Yunus, mücadelenin 8'inci dakikasında ağları sarsarak kariyerinde ilk kez bu turnuvada gol sevinci yaşadı. Aynı zamanda Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla ikinci kez Devler Ligi'nde forma giydi. Milli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına ise 2018-2019 sezonunda Portekiz temsilcisi Porto karşısında çıkmıştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ, 3 MAÇ SONRA 11'DE YER ALDI

Suudi Arabistan ekibi NEOM'un teklifi sonrasında yaşananlar nedeniyle bir süredir ilk 11'de yer alamayan Barış Alper Yılmaz, Eintracht Frankfurt karşılaşmasıyla 3 maç sonra formasını üzerine giydi. Victor Osimhen'in yokluğunda Eintracht Frankfurt maçında santrfor bölgesinde yer alan 25 yaşındaki milli oyuncu, Süper Lig'in ilk 2 haftasında oynanan Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelelerinde de bu mevkide forma giymişti. Ardından Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde forma giymeyen Barış, ikas Eyüpspor maçına ise sonradan dahil olmuştu. Dün akşam Eintracht Frankfurt'a karşı oynanan karşılaşmayla birlikte 3 maç sonra ilk 11'de görev yapan Barış Alper Yılmaz, en ileri uçta yer almış ve 24'üncü dakikada da net bir gol fırsatından yararlanamamıştı.

UĞURCAN ÇAKIR, İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın, Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki file bekçi Uğurcan Çakır, Eintracht Frankfurt maçıyla kariyerinde ilk kez bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış oldu. Karşılaşmaya 11'de başlayan milli oyuncu, daha önce Trabzonspor formasıyla 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde forma giymişti.

WILFRIED SINGO İLK KEZ 11'DE OYNADI

Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo, Eintracht Frankfurt mücadelesiyle birlikte ilk kez 11'de forma giydi. 24 yaşındaki oyuncu daha önce Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olmuştu.