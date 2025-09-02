Galatasaray, İlkay Gündoğan transferini resmen açıkladı

Süper Lig devi Galatasaray, Manchester City forması giyen 34 yaşındaki yıldız oyuncu İlkay Gündoğan'ı transfer etti.

YILLIK 4.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı bonservissiz olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ve İlkay'a yıllık 4.5 milyon euro maaş ödeneceği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın o açıklaması;

"Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City ile 4 maça çıkan İlkay, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.