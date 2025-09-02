Galatasaray, İlkay Gündoğan ile Anlaştı

Galatasaray, İlkay Gündoğan ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Manchester City'den Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı transfer ettiği için İstanbul'a geldi. Gündoğan, Galatasaray'a katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın, İngiliz ekibi Manchester City'den transferi konusunda anlaşma sağladığı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda orta sahaya önemli bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz temsilcisi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile anlaştı. Gündoğan, İngiltere'den özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. 34 yaşındaki futbolcuyu havalimanında sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Benim ve ailem için çok gurur verici bir durum. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah en kısa şekilde takıma adapte olup, zevkli bir futbol oynarız" şeklinde konuştu.

"Galatasaray ile görüşmeler mayıs sonu, haziran başında başlamıştı"

Galatasaray için reddettiği kulüpler olduğunu belirten Gündoğan, "Benim sıcak baktığım bir şey yoktu. Galatasaray ile görüşmeler mayıs sonu, haziran başında başlamıştı. Bir, iki başka konu vardı. Osimhen'i, Sane'yi hallettiler. Biraz bekleme vaktim gerekiyordu. Çok şükür son günde inşallah imzaları atıp, Galatasaray ailesinin parçası olacağız" diye konuştu.

Galatasaray'ın bu sezonki yeni transferlerinden Alman futbolcu Leroy Sane ile en son iki hafta önce görüştüklerini söyleyen deneyimli futbolcu, "Sane ile en son iki hafta öne görüştük. Son günlerde görüşmedik ama iyi arkadaşız. Beraber de iyi futbol oynuyoruz" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk' ile iki gün önce görüştüklerini açıklayan İlkay Gündoğan, "Okan hoca ile görüştük. 2 gün önce konuştum. Ondan sonra zaten hızlıca her şey oldu. Onunla da yüz yüze taşımak için dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Gündoğan son olarak yuvasına döndüğü için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray camiasının bir parçası olmak çok gurur verici. Bugünü çok bekledim. Beklemeye değdi, kavuştuk. O formayı giyip, stada çıkıp, o anı dört gözle bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan İlkay Gündoğan onların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. Gündoğan daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. 34 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı

CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Başkan görevden alındı
MHP lideri Bahçeli: CHP'nin sonu karanlık, itibarı sıfırdır

Bahçeli'den zehir zemberek çıkış! CHP'ye demediğini bırakmadı
Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

Özgür Çelik'in koltuğuna oturacak! İşte ilk sözleri
İstanbul Kongresi iptal oldu, CHP acil koduyla toplanıyor

İstanbul Kongresi iptal oldu, CHP'den ilk hamle geldi
Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın

Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyninde kitle tespit edilen Lara sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Beyninde kitle tespit edilen Lara son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.