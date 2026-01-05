Galatasaray iletişimi tamamen kesti: Yusuf Demir istenmeyen adam ilan edildi

Turkcell Süper Kupa'da oynanacak Trabzonspor maçı öncesi basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yusuf Demir'in geleceğiyle ilgili net mesaj verdi. Buruk, açıklamasında, "Yusuf Demir ile yollarımızı ayırma kararı verdik. Kadromuza da destek olacak oyuncuları katmaya çalışıyoruz" dedi.

KAYRA TEMEL: ARTIK İLETİŞİM KURULMUYOR

Ayrılık sürecine ilişkin Galatasaray muhabiri Kayra Temel dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Temel, kulüp içerisinde Yusuf Demir ile bağların koptuğunu dile getirerek, "Galatasaray'da futbolcular ve yöneticiler de artık Yusuf Demir'le iletişim kurmuyor. Bu sürece kendisi getirdi. Artık ayrılık gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

KALAN MAAŞINI TALEP EDİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf Demir ile ara transfer döneminde yolların ayrılması planlanıyor. Genç futbolcunun ise kulüpten kalan maaşının tamamını talep ettiği öğrenildi.