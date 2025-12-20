Haberler

Galatasaray ile Kasımpaşa 43. randevuda

Galatasaray ve Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 43. kez karşılaşacak. Galatasaray, 42 karşılaşmada 26 galibiyet elde etti. İki takımın son 6 maçında Galatasaray galip gelmedi. Ayrıca, birbirleriyle oynadıkları son iki maç 3-3 sonuçlanmıştı.

Ligde iki ekip arasındaki 42 maçtan 26'sını Galatasaray kazanırken 9 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa, 7 maçı galip tamamladı.

Galatasaray, bu maçlarda 87 kez ağları havalandırırken Kasımpaşa, rakibine 48 golle karşılık verdi.

RAMS Park'taki maçlar

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 14 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar bu statta Kasımpaşa'yı 10 maçta yenerken lacivert-beyazlılar deplasmandaki 3 karşılaşmayı kazandı. RAMS Park'taki 1 müsabaka berabere sonuçlandı.

Galatasaray, bu maçlarda 28, Kasımpaşa, 20 kez ağları havalandırdı.

Son 6 maçta Galatasaray üstün

Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlılar karşısında son 6 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, rakibiyle Süper Lig'deki son 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 16 gol atarken kalesindeki 12 gole engel olamadı.

Son 2 müsabaka 3-3 bitti

İki takımın ligdeki son 2 müsabakası 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Galatasaray ile Kasımpaşa, geçen sezon ligde karşılaştığı iki maçta da 3-3 berabere kaldı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa, 2013-14 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı.

Galatasaray'ın 1962-63 sezonunda 5-2, 2023-24 sezonunda 4-3 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
