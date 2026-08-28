Galatasaray-Göztepe: 65. randevu

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 65. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 64 maçtan 39'unu Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 105-47 üstünlüğü bulunuyor.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip, ligde yarın İstanbul'da 33. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 21-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 55, Göztepe 19 gol attı.

Galatasaray, iç sahadaki son 11 maçı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile sahasında oynadığı son 11 maçtan da galip ayrıldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, söz konusu karşılaşmalarda rakibini beş kez 3-1, ikişer defa 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Galatasaray, ayrıca birer kez 2-0 ve 4-1'lik skorlarla rakibine üstünlük kurmayı başardı.

Galatasaray, Göztepe'yi konuk ettiği son 17 lig maçında yenilmedi

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmir temsilcisini ağırladığı son 17 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Göztepe'ye iç sahada son olarak 1972-1973 sezonunda 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında rakibini ligde konuk ettiği 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu maçlarda rakibinin filelerini 38 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 11 gol gördü.

Galatasaray, rakibiyle oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrıldı

Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 9 Süper Lig maçını kazandı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 2019-2020 sezonunun 33. haftasında 3-1 kazandığı maçla başlayan süreçte rakibini ligde üst üste 9 kez mağlup etti.

Söz konusu maçlarda rakibinin filelerini 24 kez havalandıran Galatasaray, 9 golü kalesinde gördü.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 64 lig maçında en farklı skorları Galatasaray elde etti.

"Cimbom", 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı galibiyet elde etti.

Kaynak: AA