Galatasaray ile Fenerbahçe yarın RAMS Park'ta 407. kez karşı karşıya gelecek

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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek, Beşiktaş ise Başakşehir'i ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın karşılaşacak. RAMS Park'taki derbi, saat 21.30'da başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak derbi saat 21.30'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Sezonda 6 galibiyet ve birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Galatasaray, 19 puanla 8. haftayı lider kapatmıştı. Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya üçüncü sırada girdi.

DERBİDE ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray'da tek eksik Leao. Fenerbahçe'de ise ise sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçeli Mert Müldür'ün Galatasaray derbisiyle takıma geri dönmesi bekleniyor.

İKİ TAKIM 407. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Galatasaray ve Fenerbahçe 407. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 150'ye 131 üstünlüğü bulunuyor. İki takım, Süper Lig tarihinde ise 138 kez mücadele etti. Ligde de galibiyet sayılarında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Feberbahçe, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar da 39 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 46 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 165, sarı-kırmızılılar ise 137 gol attı.

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR'LE KARŞILAŞACAK, TRABZONSPOR İSE RİZESPOR'A KONUK OLACAK

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı. Siyah-beyazlılarda tedavisi süren kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Crystal Palace maçında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ'ın Başakşehir müsabakasında görev yapması beklenmiyor.

Trabzonspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Kaynak: ANKA