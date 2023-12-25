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Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

DERBİDE EŞİTLİK BOZULMADI

Ezeli rakipler Süper Lig'in 18. haftasında derbide kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı. 2 takım şimdi de Süper Kupa'da karşılaşacak. Nefes kesecek maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

GEÇEN SEZON DERBİYİ YÖNETTİ

Abdulkadir Bitigen hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği müsabakada da düdük çalmıştı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Süper Lig'de 8 maçta hakemlik yapan Abdulkadir Bitigen 29 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıkardı. Bitigen 6 kez de penaltı noktasını gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Abdülkadir Bitigen Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Eymen Tunç:

TFFsaray gene iş başında, büyükekşi istifa etmediği sürece hakemler gs ı kollamaya devam edecek

Yanıtla01
Ali :

İnşallah Fenev bu maçta da kapanıp oyunu çirkinleştirmez. :)

Yanıtla10
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