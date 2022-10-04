Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı dalga konusu oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Galatasaray ile eşleşen GMG Kastamonuspor'un yaptığı paylaşım tepki çekti. Eşleşmeyi sosyal medya hesaplarından duyuran Karadeniz ekibinin paylaşımında bulunan yazım yanlışları dalga konusu olurken , Galatasaray'ın yıldızsız logosunun kullanılması ise sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirildi.