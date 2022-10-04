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Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı dalga konusu oldu

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Galatasaray ile eşleşen GMG Kastamonuspor'un yaptığı paylaşım tepki çekti. Eşleşmeyi sosyal medya hesaplarından duyuran Karadeniz ekibinin paylaşımında bulunan yazım yanlışları dalga konusu olurken , Galatasaray'ın yıldızsız logosunun kullanılması ise sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirildi.

Galatasaray ile GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3 Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecek. Kura çekiminin ardından Karadeniz ekibinin yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

YILDIZSIZ LOGO KULLANILDI

GMG Kastamonuspor'un Galatasaray ile eşleştiklerini duyurduğu sosyal medya paylaşımında yaptığı yazım yanlışları dikkat çekti. Öte yandan Karadeniz ekibinin kullandığı görselde Galatasaray'ın yıldızsın logosuna yer vermesi sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki aldı.

Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı dalga konusu oldu

Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı dalga konusu oldu

Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı dalga konusu oldu

Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı dalga konusu oldu

Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı dalga konusu oldu

TEK MAÇ OYNANACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu maçları 18-19-20 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda Galatasaray, GMG Kastamonuspor ile NEF Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Kastamonuspor 1966 Galatasaray Spor Haberler

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