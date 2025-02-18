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Galatasaray ile AZ Alkmaar Maçının Hakemi Belli Oldu

Galatasaray ile AZ Alkmaar Maçının Hakemi Belli Oldu
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Maçın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor olacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Galatasaray'ın sahasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Galatasaray, 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar ile sahasında karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Müsabakanın 4. hakemi de Sam Barrott olacak.

Maçta VAR koltuğunda Darren England oturacak. AVAR'da ise Stuart Attwell yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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