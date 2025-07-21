Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip

Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
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Galatasaray ile anlaşmaya varan Napolili futbolcu Osimhen'e sürpriz bir talip çıktı. Fransız devi Paris Saint-Germain, yıldız oyuncunun menajeriyle temasa geçerek oyuncunun transfer durumunu sordu ancak olumsuz yanıt aldı.

Napoli'den Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanan Victor Osimhen ile ilgili çok sıcak bir gelişme yaşandı.

PARIS SAINT-GERMAIN DEVREYE GİRDİ

Fransız basınında yer alan habere göre; Fransız devi Paris Saint-Germain, Victor Osimhen'in transferi için harekete geçti. Fransız kulübü yöneticilerinin Osimhen'in menajerini arayarak yıldız golcünün transfer durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Haberde, Osimhen tarafından PSG'ye olumsuz yanıt verildiği ve tek düşüncelerinin Galatasaray'a imza atmak olduğu ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Geride kalan sezonda toplamda 41 maçta forma giyen Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıÇakal siken:

Yalan haber hapmayin şişir meyin bukadar anladık feto saray hizmet ediyorsunuz haberler com

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıAy Ben O Türk Kıça Kurban Olayım Ha:

Feta Cheese ? FETA bir peynir türüdür. İnternet e yaz FETA.

yanıt4
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Haber YorumlarıAdanalı volkan:

buraya yazıyorum bu sene bu osimen penaltılar hariç balon gbi patlicak

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıAy Ben O Türk Kıça Kurban Olayım Ha:

Absolutely Fantastico

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

PSG isteyecek GS kapacak he he İnandık futbol bir dindir aşırı sevicileri kafir

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