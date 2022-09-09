Galatasaray, Icardi'nin maaşı ile ilgili yaptığı paylaşımı sildi! Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi

Galatasaray, dün gece İstanbul'a gelen dünyaca ünlü yıldız Maurio Icardi'yi 1 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı. Icardi'nin 6.750.000 euro olan maaşının 750.000 bin euro kısmını kendilerinin ödeyeceklerini belirten paylaşımı sosyal medya hesaplarından kaldırması kafaları karıştırdı.

Galatasaray, santrfor rotasyonuna Paris Saint Germain'den kiralık olarak kattığı Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin maaş detaylarını yayınladığı gönderiyi kaldırdı.

TWİTTER'DAN KALDIRILDI

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcü Maurio Icardi'yi transfer etmişti. Futbolcunun kulübü PSG ile 6.750.000 euro maaşının 750.000 euroluk kısmını Galatasaray'ın ödeyeceği diğer kalan kısmı ise Fransız takımının karşılayacağı belirtilmişti. Twitter'dan maaş detaylarıyla ilgili içeriği kamuoyu ile paylaşan Sarı-kırmızılılar, bir süre sonra bu gönderiyi sildi. Gönderinin silinmesinin ardından sosyal medyada taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.

İşte taraftarların gösterdiği tepkilerden bazıları: