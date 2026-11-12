Galatasaray'ı milli aradan sonra 29 günde 7 maçlık fikstür bekliyor

Galatasaray'ı milli aradan sonra 29 günde 7 maçlık fikstür bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, milli maçlar için verilen aradan sonra 29 günde Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere 7 maç oynayacak. Sarı-kırmızılılar bu süreçte ligde hata yapmadan Şampiyonlar Ligi'nde avantaj yakalamayı hedefliyor.
Galatasaray, milli maçlar için verilen aradan sonra 29 günde Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 olmak üzere 7 maç oynayacak.
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de son dönemde istediği sonuçları alan Galatasaray, milli maçlar için verilen araya moralli girdi. Sarı-kırmızılılar, bir önceki milli aradan sonra 8 müsabakaya çıkarken, burada önemli sonuçlar elde etti. Aslan, 5'i lig, 3'ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere oynadığı mücadelelerde 7 galibiyet elde ederken, 1 kez mağlup oldu. Cimbom bu süreçte ligde Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler'i mağlup ederken, Devler Ligi'nde Lille ve Stuttgart maçlarından galip ayrıldı, Barcelona'ya ise kaybetti.
Sarı-kırmızılılar, kalan 8 karşılaşmada rakip fileleri 21 kez havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü. Aslan ayrıca Gençlerbirliği, Konyaspor ve Stuttgart maçlarını da gol yemeden tamamladı.
29 günde 7 maça çıkacak
Galatasaray, liglere verilecek araya kadar 7 karşılaşma yapacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 4'ünü evinde, 3'ünü deplasmanda oynayacak. Aslan, söz konusu mücadeleler için 1 kez İstanbul dışına çıkacak. Ligde Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ve AEK ile karşı karşıya gelecek. Ligde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ndeki 2 maçta da iyi sonuçlar alarak avantaj yakalamak istiyor.
Galatasaray'ın, milli aradan sonra oynayacağı maçların fikstürü şöyle:
21 Kasım Cumartesi
Galatasaray - Samsunspor
24 Kasım Salı
Galatasaray - Aston Villa
30 Kasım Pazartesi
Beşiktaş - Galatasaray
4 Aralık Cuma
Galatasaray - Çaykur Rizespor
8 Aralık Salı
AEK - Galatasaray
12 Aralık Cumartesi
Eyüpspor - Galatasaray
19 Aralık Cumartesi
Galatasaray - Alanyaspor