Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray'ı milli aradan sonra 29 günde 7 maçlık fikstür bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ı milli aradan sonra 29 günde 7 maçlık fikstür bekliyor
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, milli maçlar için verilen aradan sonra 29 günde Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere 7 maç oynayacak. Sarı-kırmızılılar bu süreçte ligde hata yapmadan Şampiyonlar Ligi'nde avantaj yakalamayı hedefliyor.

Galatasaray, milli maçlar için verilen aradan sonra 29 günde Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 olmak üzere 7 maç oynayacak.

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de son dönemde istediği sonuçları alan Galatasaray, milli maçlar için verilen araya moralli girdi. Sarı-kırmızılılar, bir önceki milli aradan sonra 8 müsabakaya çıkarken, burada önemli sonuçlar elde etti. Aslan, 5'i lig, 3'ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere oynadığı mücadelelerde 7 galibiyet elde ederken, 1 kez mağlup oldu. Cimbom bu süreçte ligde Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler'i mağlup ederken, Devler Ligi'nde Lille ve Stuttgart maçlarından galip ayrıldı, Barcelona'ya ise kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, kalan 8 karşılaşmada rakip fileleri 21 kez havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü. Aslan ayrıca Gençlerbirliği, Konyaspor ve Stuttgart maçlarını da gol yemeden tamamladı.

29 günde 7 maça çıkacak

Galatasaray, liglere verilecek araya kadar 7 karşılaşma yapacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 4'ünü evinde, 3'ünü deplasmanda oynayacak. Aslan, söz konusu mücadeleler için 1 kez İstanbul dışına çıkacak. Ligde Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ve AEK ile karşı karşıya gelecek. Ligde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ndeki 2 maçta da iyi sonuçlar alarak avantaj yakalamak istiyor.

Galatasaray'ın, milli aradan sonra oynayacağı maçların fikstürü şöyle:

21 Kasım Cumartesi

Galatasaray - Samsunspor

24 Kasım Salı

Galatasaray - Aston Villa

30 Kasım Pazartesi

Beşiktaş - Galatasaray

4 Aralık Cuma

Galatasaray - Çaykur Rizespor

8 Aralık Salı

AEK - Galatasaray

12 Aralık Cumartesi

Eyüpspor - Galatasaray

19 Aralık Cumartesi

Galatasaray - Alanyaspor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 105 sitede yayınlandı.
Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı

Bir yasak aşk daha! Patronun koltuğu gidiyor
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç

6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Skandalın görüntüsü de çıktı
Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! İlk adı bakın neymiş

Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! Kullanmadığı bir ismi daha var
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'in yıldızı taraftarlara para dağıttı

Dünyaca ünlü isimden şaşırtan hareket! Herkes onu konuşuyor
Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı11

Doktor Pelin'in ölümünde acı detaylar! Sevgilisi anlattı
Peru'da film gibi uyuşturucu operasyonu! Polisler öğrenci ve hasta kılığına girdi

Hasta sandılar! Gerçek bambaşka çıktı
İspanyol oyuncu Ester Expósito'dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi

Genç oyuncudan bomba itiraf: Ötanazi istedim, reddedildi
Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada

Helikopterden fark ettiler, hikayesi inanılmaz
Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler

Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler
İstifa eden Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak

İstifa eden Kavcıoğlu için çok konuşulacak maaş ayrıntısı