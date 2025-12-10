Haberler

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Kopenhag deplasmanda Villareal'i 3-2 mağlup etti. Puanını 7'ye yükselten Kopenhag, ilk 24 için üst sıraları takibini sürdürdü.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Kopenhag, Villarreal'i 3-2 yendi.
  • Kopenhag'ın gollerini Muhammed Elyounoussi, Elias Achouri ve Andreas Cornelius attı.
  • Kopenhag 7 puana yükselirken, Villarreal 1 puanda kaldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Villarreal ile Kopenhag karşı karşıya geldi. El Madrigal'de oynanan mücadeleyi Kopenhag, 3-2'lik skorla kazandı.

KOPENHAG ZAFERE 90'DA ULAŞTI

Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Muhammed Elyounoussi, 48. dakikada Elias Achouri ve 90. dakikada Andreas Cornelius attı. Villareal'in gollerini 47. dakikada Santi Comesana ve 56. dakikada Tani Oluwaseyi kaydetti.

DANİMARKA EKİBİNDEN KRİTİK 3 PUAN

Bu sonuçla birlikte Villarreal, 1 puanda kaldı. Kopenhag ise 7 puana yükselerek ilk 24 için üst sıraları takibini sürdürdü. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Villarreal, sahasında Ajax'ı konuk edecek. Kopenhag, sahasında Napoli'yi ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Mehmet Akif Ersoy, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Akif Ersoy, bu halde mahkemeye sevk edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Sahte diploma soruşturmasında 123 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi

Sahte diploma soruşturmasında iddianame tamam! İşte istenen ceza
SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Milyonları sevindiren karar! Tarih verildi, tamamen ücretsiz oluyor
Amsterdam'daki dev arşiv: 5 bin 300 beyin yapay zeka ile haritalanacak

Ne para ne de sperm! Bu banka bambaşka bir şey depoluyor
Manchester United'dan Sergio Ramos'a kanca

39'luk Ramos'a öyle böyle bir talip çıkmadı! Dönüşü fena olacak
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
title