Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Kopenhag deplasmanda Villareal'i 3-2 mağlup etti. Puanını 7'ye yükselten Kopenhag, ilk 24 için üst sıraları takibini sürdürdü.
- UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Kopenhag, Villarreal'i 3-2 yendi.
- Kopenhag'ın gollerini Muhammed Elyounoussi, Elias Achouri ve Andreas Cornelius attı.
- Kopenhag 7 puana yükselirken, Villarreal 1 puanda kaldı.
Uefa Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Villarreal ile Kopenhag karşı karşıya geldi. El Madrigal'de oynanan mücadeleyi Kopenhag, 3-2'lik skorla kazandı.
KOPENHAG ZAFERE 90'DA ULAŞTI
Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Muhammed Elyounoussi, 48. dakikada Elias Achouri ve 90. dakikada Andreas Cornelius attı. Villareal'in gollerini 47. dakikada Santi Comesana ve 56. dakikada Tani Oluwaseyi kaydetti.
DANİMARKA EKİBİNDEN KRİTİK 3 PUAN
Bu sonuçla birlikte Villarreal, 1 puanda kaldı. Kopenhag ise 7 puana yükselerek ilk 24 için üst sıraları takibini sürdürdü. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Villarreal, sahasında Ajax'ı konuk edecek. Kopenhag, sahasında Napoli'yi ağırlayacak.