Galatasaray, Hull City'ye 4-3 mağlup oldu

Galatasaray, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile oynadığı hazırlık maçını 4-3 kaybetti. İlk yarıda üç gol atan Galatasaray, ikinci yarıda rakibine üstünlük sağlayamayarak mağlup oldu.

Sezon öncesinde hazırlık çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City ile karşılaştı. Bu mücadelede Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık üstlendi.