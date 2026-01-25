Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Gaziantep Gençlikspor karşısında net bir zafer elde ederek maçı 3-0 kazandı. Setler 21-25, 16-25, 18-25'lik sonuçlarla tamamlandı.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Bektaş Kalender, Fatih Yayla
Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Yusuf Emre, Aslan Ekşi, Hetman, Uğur Okay, Yusuf Eken (Deniz İvgen, Takavar, Muhammet Ertuğrul)
Galatasaray HDI Sigorta : Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar, Alonso, Patry, Gökcen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç)
Setler: 21-25, 16-25, 18-25
Süreler: 81 dakika (25, 26, 30)
