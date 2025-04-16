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Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe'yi Mağlup Ederek Finale Yükseldi

Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe'yi Mağlup Ederek Finale Yükseldi
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Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1'lik skorla geçerek finale yükseldi. Finalde Ziraat Bankkart ile karşılaşacaklar.

Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar finalde Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, SMS Grup Efeler Ligi yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, sarı-kırmızılılar 20-25, 31-29, 19-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Bu sonuçla Galatasaray, finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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