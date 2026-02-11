Haberler

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Belçika temsilcisi Knack'e 3-2 mağlup oldu. Çekişmeli geçen mücadelede sarı-kırmızılı ekip, ilk seti kaybetti, ardından bir set kazandı, ancak karar setinde hatalar yaparak maçı kaybetti.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında konuk olduğu Belçika temsilcisi Knack'e 3-2 yenildi.

Belçika'nın Roeselare şehrindeki REO Arena'da oynanan mücadelenin ilk setini ev sahibi ekip 25-22 alırken, ikinci seti kazanan sarı-kırmızılı takım 1-1 beraberliği yakaladı. Çekişmeli geçen üçüncü setin son anlarında basit hatalar yapan Galatasaray, seti 26-24 kaybederek 2-1 geri düştü.

Müsabakanın dördüncü setine Belçika temsilcisi iyi başladı. Setin ortalarına kadar geride olan Galatasaray, 14-14'te rakibini yakaladı. Sonrasında ele aldığı üstünlüğü sonuna kadar koruyan sarı-kırmızılı ekip, seti 25-23 alarak skora bir kez daha denge getirdi: 2-2.

Müsabakanın karar setinde 10-4 geri düşmesine rağmen uzun süre maça tutunan Galatasaray, son bölümde yine basit hatalar yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, karar setini 15-10, maçı da 3-2 kaybetti.

Bu sonuçla iki takım da 5. maç haftasını ikişer galibiyet, üçer yenilgiyle tamamladı.

Galatasaray HDI Sigorta, grubundaki ilk hafta maçında rakibini İstanbul'da 3-2 mağlup etmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, ikincilik için 6. ve son hafta maçında 18 Şubat Çarşamba günü grup lideri Polonya temsilcisi Bogdanka'ya konuk olacak. İkincilik iddiası süren Knack ise aynı gün grupta son sıradaki Halkbank'ı ağırlayacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
