Haberler

Voleybol: Erkekler CEV Kupası çeyrek final

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına 3-2 mağlup oldu. Rövanş karşılaşması 11 Mart'ta Belçika'da gerçekleşecek.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Zdenek Grabovsky (Çekya), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Galatasaray HDI Sigorta : Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Gökçen Yüksel, Alonso, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Tatarov, Can Koç)

Greenyard Maaseik: Finoli, Perin, Fafchamps, Meijs, Ronkainen, Freimanis (Breilin, Von Sydow, de Vleeschhauwer)

Setler: 23-25, 26-24, 23-25, 25-23, 11-15

Süre: 148 dakika (31, 33, 31, 33, 20)

Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına 3-2 mağlup oldu.

Rövanş karşılaşması, 11 Mart Çarşamba günü Belçika'da oynanacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi
Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Savaş, dünya devinin iştahını kabarttı! Seri üretime hazırlanıyorlar
ABD'ye resti çeken İspanya da İran'a karşı fırkateyn yolladı

ABD'ye resti çeken ülkeden de sonunda İran'a karşı hamle geldi
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Suudiler çıldırdı! Onuachu'ya Türkiye'de kazandığının tam 4 katı maaş

Suudiler çıldırdı! Süper Lig'de kazandığının tam 4 katı maaş!
Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu

Fenerbahçe'den tarihi operasyon