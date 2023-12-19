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Galatasaray HDI Sigorta CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final (Son 16) turu rövanş maçında Penzügyör SE'yi 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Istref Elezaj (Kosova), Cesare Armandola (İtalya)

Galatasaray HDI Sigorta : Oğuzhan Karasu, Hadrava, Onur Günaydı, Çağatay Durmaz, Zimmermann, Mijailovic (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı, Aykut Acar)

Penzügyör SE: Rasa, Keen, Solti, Mihalovits, Kovacs, Kiss (Feliciano, Majors, Szekely, Kozhuharov)

Setler: 25-12, 25-18, 25-20

Süre: 65 dakika (18, 22, 25)

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final (Son 16) turu rövanş maçında sahasında Macaristan temsilcisi Penzügyör SE'yi 3-0 yendi.

Deplasmanda oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını çeyrek finale yazdırdı. ???????

Kaynak: AA / Spor

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