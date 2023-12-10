Galatasaray HDI Sigorta, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-2 Yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi. Maçın setleri 26-24, 25-22, 17-25, 14-25, 10-15 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Atatürk
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Brand Group Alanya Belediyespor : Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Uğur Kılınç, Emin Gök, Uriarte (Zeka Çağatay Kır, Oğuzhan Doğruluk, Ali İhsan Heper, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya, Umut Durur )
Galatasaray HDI Sigorta : Hadrava, Ahmet Tümer, Baturalp Burak Güngör, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Onur Günaydı, Muzaffer Yönet, Beytullah Hatipoğlu, Mijailovic)
Setler: 26-24, 25-22, 17-25, 14-25, 10-15
Süre: 142 dakika (32, 32, 28, 24, 26)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.