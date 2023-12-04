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Galatasaray HDI Sigorta Bigadiç Belediyespor'u 3-0 Yendi

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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon : Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta : Burak Güngör, Ahmet Tümer, Zimmermann, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmaz, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı)

Bigadiç Belediyespor: Ebrahimi, Yiğit Yılmaz, Nwachukwu, Taha Erden, Einisamarein, Vefa Yılmaz (Yiğit Yıldız, Salih Özdemir, Eren Kanlı, Kadir Bircan, Andaç Kapan, İlker Çakır, Murat Al, Gökhan Çatal)

Setler : 25-12, 25-18, 25-23

Süre : 76 dakika (19, 26, 31)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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