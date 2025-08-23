Galatasaray HDI Sigorta, ABD'li Pasör Michael Wright'ı Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li pasör Michael Wright ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Wright, daha önce Almanya'nın SVG Lüneburg takımında oynamaktaydı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, ABD'li pasör Michael Wright'ı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız, ABD'li pasör Michael Wright ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübümüz, 2001 doğumlu oyuncu Michael Wright ile 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Wright, son olarak Almanya ekibi SVG Lüneburg'da forma giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim

İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi

Alevler hızla büyüdü! Tam dört kentte orman yangını çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.