Galatasaray HDI Sigorta, ABD'li Pasör Michael Wright'ı Transfer Etti
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li pasör Michael Wright ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Wright, daha önce Almanya'nın SVG Lüneburg takımında oynamaktaydı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız, ABD'li pasör Michael Wright ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübümüz, 2001 doğumlu oyuncu Michael Wright ile 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
Wright, son olarak Almanya ekibi SVG Lüneburg'da forma giydi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor