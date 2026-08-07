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Galatasaray, Villarreal ile Son Hazırlık Maçına Çıkıyor

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Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında yarın RAMS Park'ta İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, sezon açılışında Çorum FK ile oynayacağı maç öncesi taraftarı önünde son sınavını verecek.

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) temsilcilerinden Villarreal ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Cuma günü Çorum FK'yi ağırlayarak sezonun ilk resmi maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi son hazırlık maçını taraftarı önünde yapacak.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında 4 maç hazırlık yapan Galatasaray, birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşadı. İlk müsabakada İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-1 yenen Galatasaray, sonrasında kamp için gittiği Avusturya'da İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya ise 3-0 mağlup oldu.

Galatasaray, son hazırlık maçında sahasında Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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