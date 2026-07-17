Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 yendi

GALATASARAY, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti.

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ümraniyespor Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede Melih Aldemir düdük çaldı. Mücadeleye ev sahibi Ümraniyespor; Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Tomislav Glumac, Ali Yaşar, Serkan Göksu, Andrej Djokanovic, Cebio Soukou, Atalay Babacan, Yusuf Deniz Şaş ve Melih Bostan ilk 11'iyle çıktı. Galatasaray ise, Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Arda Ünyay, Eyüp Aydın, Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Can Armando Güner, Gabriel Sara, Berat Luş ve Ada Yüzgeç ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın başında iki takımda pas yapmakta zorlandı. Mücadelenin 13'üncü dakikasında Ümraniyespor öne geçti. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Tomislav Glumac kafayla meşin yuvarlağı içeri doğru çevirdi. Gelen topu kale önünde Mustafa Eser kafayla tamamladı: 1-0. Galatasaray, 35'inci dakikada beraberliği yakaladı. İlkay Gündoğan'ın pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Ada Yüzgeç, kontrol ettikten sonra vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. Galatasaray, 42'nci dakikada öne geçti. Gabriel Sara'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kazımcan Karataş'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlara gitti: 1-2. Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray, 2-1'lik üstünlükle tamamladı.

Galatasaray ikinci yarıda farkı açtı. 60'ıncı dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Can Armando Güner, sol ayağıyla direkt kaleyi denedi. Direk dibine sert giden top ağlarla buluştu: 1-3. Galatasaray, 62'nci dakikada bir gol daha buldu. Gabriel Sara'nın pasında topla buluşan Berat Luş, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı: 1-4. Galatasaray, 70'inci dakikada Arda Tagay'ın kale önünden tamamladığı golle farkı 4'e çıkardı: 1-5. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

LESLEY UGOCHUKWU İLK KEZ SARI-KIRMIZILI FORMAYI GİYDİ

Galatasaray'ın İngiltere Championship ekibi Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız orta saha Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıktı. Ümraniyespor mücadelesine yedek kulübesinde başlayan 22 yaşındaki genç oyuncu, karşılaşmanın 63'üncü dakikasında oyuna dahil olarak ilk kez Galatasaray formasını terletmiş oldu.

ADA YÜZGEÇ'TEN MAURO ICARDI GOL SEVİNCİ

Galatasaray'ın 17 yaşındaki genç santrforu Ada Yüzgeç, Ümraniyespor karşılaşmasının 35'inci dakikasında attığı golün ardından Mauro Icardi'nin klasikleşen gol sevincini yaptı. Genç futbolcu, bu hareketiyle geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılan Arjantinli yıldızı selamladı. Ada Yüzgeç, geçtiğimiz sezon başında 5-2 kazanılan Ümraniyespor karşılaşmasında da takımının son golünü kaydetmişti.

OKAN BURUK İKİNCİ YARIDA 10 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor karşılaşmasına Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Arda Ünyay, Eyüp Aydın, Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Can Armando Güner, Gabriel Sara, Berat Luş ve Ada Yüzgeç ilk 11'iyle başladı. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, ikinci yarıda ise toplam 10 oyuncu değişikliğine gitti. Buruk, Lucas Torreira, Lesley Ugochukwu, Yusuf Sivaslıoğlu, Eyüpcan Karasu, Arda Tagay, Recep Yalın Dilek, Dağhan Kahraman, Furkan Koçak, Berat Yılmaz ve Oğulcan Yançel'e görev verdi.

HAZIRLIKLAR AVUSTURYA KAMPINDA DEVAM EDECEK

Galatasaray, yeni sezon öncesi 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. İki hazırlık maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, İtalyan takımları ile karşı karşıya gelecek. İlk maçını 24 Temmuz'da Monza ile oynayacak sarı-kırmızılar, ikinci maçında ise 27 Temmuz'da Venezia ile kozlarını paylaşacak. Avusturya etabının ardından İstanbul'a dönerek hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek sarı-kırmızılı ekip, 8 Ağustos'ta RAMS Park'ta Villarreal'i konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı